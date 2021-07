PSG asso pigliatutto: pronta anche l’offerta per l’esterno sinistro!

Estate faraonica per il Paris Saint Germain. Dopo gli acquisti a parametro zero di Sergio Ramos dal Real Madrid e Donnarumma dal Milan, i parigini hanno ufficializzato anche Hakimi, arrivato dall’Inter. Per lui è stata sborsata una cifra vicina ai 73 milioni di euro, tra parte fissa e variabile. Oltre agli ingaggi monstre – biennale da 15 milioni per Ramos, quinquennale da 12 per Donnarumma e quadriennale da 10 per Hakimi – il PSG prova l’ennesimo colpo: Theo Hernandez. L’esterno sinistro di proprietà del Milan è valutato non meno di 50 milioni di euro.

Theo Hernandez, addio Milan?

Hernandez è arrivato al Milan dal Real Madrid nel 2019 per 20 milioni di euro. Real Madrid che lo aveva acquistato dall’Atletico nel 2017 versando la clausola di 30 milioni di euro. Errore gravissimo del Real che nel giro di due anni ha ceduto gli esterni migliori in circolazione: Theo Hernandez e Achraf Hakimi. E oggi il PSG potrebbe “riunirli“. Theo al Milan si è imposto come uno degli esterni più determinanti, sia in fase offensiva che difensiva, contribuendo al ritorno dei rossoneri in Champions League. Con la maglia del Milan ha totalizzato 66 presenze e ben 13 reti, risultando decisivo in zona gol. Ha impressionato per forza fisica e intelligenza tattica, e ora il Paris Saint Germain lo vuole a tutti i costi. Già pronto un assegno da 45 milioni, ma il Milan fa muro: è incedibile.

La questione, però, a questo punto, è più ampia: la Uefa sta permettendo al PSG di fare il bello e il cattivo tempo, spendendo cifre mostruose e offrendo contratti faraonici. La regola del Fair Play Finanziario esiste o è stata solo una farsa? La domanda è sempre più attuale. PSG che nel corso degli anni ha acquistato Neymar per 222 milioni, Mbappé per 180, Icardi per 60 e ultimo Hakimi per 70 milioni circa. Oltre ai cartellini anche gli ingaggi sono fuori mercato: Neymar ha rinnovato a 35 milioni e a Mbappé hanno proposto un rinnovo a 50 milioni all’anno. Cifre inesistenti nel mondo “reale” del calcio.