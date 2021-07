Tottenham, il rinforzo arriva dall’Italia!

Dopo il burrascoso addio a Mourinho, il Tottenham ha affidato la panchina a un altro portoghese: Nuno Espirito Santo. E al lusitano ha affiancato l’italianissimo Fabio Paratici, che ha salutato la Juventus dopo un decennio. Ora la squadra è in fase di costruzione e ci sono molti nomi sia in entrata che in uscita. In ottica rinforzi il primo della lista è Takehiro Tomiyasu, giapponese del Bologna classe 1998.

Al Bologna dal 2019, Tomiyasu si è reso protagonista di ottime prestazioni con la maglia dei felsinei che ne hanno fatto un uomo fondamentale nello scacchiere di Mihajlovic. In totale 60 presenze e 3 reti per lui in Italia. Ambidestro, duttile, veloce, reattivo e presente in zona gol: queste le caratteristiche che hanno spinto il Tottenham a farne l’oggetto dei desideri del ds Paratici. C’è da battere, però, la concorrenza dell’Atalanta e di altre società estere (Borussia Dortmund, Marsiglia e Arsenal su tutte). Il suo prezzo, per il Bologna, si aggira sui 25/30 milioni di euro. Ad oggi l’offerta del Tottenham di 19 milioni fa vacillare la società del Bologna che vorrebbe strappare qualche milione extra, a 23 si chiuderà l’affare.

Occhio, però, alla concorrenza dell’Arsenal: i Gunners sono pronti ad offrire 20 milioni più il prestito di qualche giovane, cosa che al Bologna intriga moltissimo. Il futuro del giapponese, ad oggi, è sempre più lontano dall’Italia. Gasperini lo aveva indicato come rinforzo perfetto per la sua Atalanta ma lo strapotere economico della Premier è evidente. Oltre alla cospicua parte cash – che l’Atalanta non si può permettere di offrire – anche le cifre del contratto al giapponese sono molto diverse, con le squadre inglesi che gli offrirebbero un quadriennale a 3 milioni di euro. Cifre che in Italia sono utopia per una realtà come Bergamo. Il Bologna, nel frattempo, cerca il suo sostituto: Zappa del Cagliari primo della lista. E per 10 milioni i sardi lo cederebbero subito.