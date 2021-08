Antonio “dice addio” a Gigio

Dopo 4 anni, Antonio Donnarumma saluta il Milan, accasandosi al Padova. Finta l’esperienza del più famoso Donnarumma – Gigio – l’ormai ex portiere del Milan ha ufficializzato il suo passaggio nella squadra veneta. Col Milan ha collezionato solamente tre presenza ma vanta un record: non avendo subìto alcuna rete con i Diavoli, è il primo portiere della storia del Milan a non subire gol in almeno 300 minuti giocati. Per Antonio Donnarumma ora c’è la porta del Padova.

Alessandro Plizzari: ecco il sostituto di Antonio Donnarumma

Ora c’è Alessandro Plizzari a fare il terzo portiere in casa Milan. Il classe 2000, originario di Crema, ha vanta già varie esperienze in serie B (Ternana, Livorno e Reggina) ed ora resterà in casa rossonera a fare il terzo. Plizzari che è già nel giro della nazionale under 21, con cui banta anche due presenze da titolare. Milan che ora può contare sul neo arrivato Maignan come sostituto di Gigio Donnarumma e Ciprian Tatarusanu come secondo portiere.

Milan che oggi affronterà la Sampdoria in una gara importantissima. Oltre ad essere l’esordio nella serie A 2021/22, ci sarà l’esordio di Giroud e, in caso di tre punti, si potrebbe già prendere un vantaggio non di poco conto sulla Juventus. I bianconeri hanno deluso ieri, pareggiando 2-2 alla Dacia Arena contro un’agguerrita Udinese che ha rimontato lo 0-2 iniziale. Deludente la prestazione del portiere polacco Szczesny, autore del fallo del rigore e di un goffo tentativo di dribbling sul gol di Delofeu.

Nel frattempo Maldini si prepara al colpo Bakayoko. Dopo aver chiuso Florenzi con la Roma – prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni – e Pellegri col Monaco – prestito a 1 milione e diritto a 6 circa – si tratta col Chelsea. Quello del francese potrebbe essere un ritorno dato che ha già vestito la maglia rossonera durante la stagione 2018/19.