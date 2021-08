Sampdoria-Milan streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A

Lunedì 23 agosto alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova si disputerà il match Sampdoria-Milan, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Sono 63 i precedenti in terra ligure tra le due squadre con il bilancio che vede i rossoneri in vantaggi per 25-19 e diciannove pareggi: l’ultima sfida risale al 6 dicembre 2020 con vittoria milanista per 2-1.

Sestina arbitrale:

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Assistenti: Ranghetti di Chiari e Baccini di Conegliano.

Quarto ufficiale: Gariglio di Pinerolo.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: Meli di Parma.

Sampdoria-Milan, probabili formazioni

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vedere Sampdoria-Milan in tv e streaming

Il match Sampdoria-Milan sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Telecronaca a cura di Edoardo Testoni e con il commento tecnico dell’ex calciatore Simone Tiribocchi.

In questo caso il match sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (ch. 202) e Sky Sport (ch. 251): telecronaca di Federico Zancan e seconda voce dell’ex calciatore Giancarlo Marocchi.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

La gara del “Ferraris” sarà trasmessa anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Stagione 2020-21, Sampdoria-Milan 1-2: gli highlights