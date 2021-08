Dalla Germania sono sicuri: Barella al Bayern!

L’Inter del futuro prende forma. Dopo le cessioni – dolorose – di Hakimi e Lukaku, Marotta si è messo al lavoro per sostituirli. Big Rom verrà sostituito da Dzeko mentre il posto di Hakimi lo prenderà Denzel Dumfries, laterale del PSV Eindhoven. Per il bosniaco della Roma pronto un biennale a 5,5 milioni, per l’olandese un quadriennale a 2,5 milioni – a salire. Dalla Germania, però, arrivano notizie che vedrebbero un clamoroso trasferimento: Barella al Bayern Monaco.

Barella è all’Inter dal 2019, anno in cui fu prelevato dal Cagliari. Considerato uno dei calciatori più forti della sua generazione, con i neroazzurri si è imposto come un pilastro della squadra. Ma gli ultimi due mesi in casa Inter hanno insegnato che c’è una certezza: non avere certezze. Prima l’addio di Conte, poi quello di Hakimi, che ha preferito il progetto e i milioni del PSG e infine l’addio di Lukaku. Il belga fino alla settimana prima giurava fedeltà e amore alla maglia neroazzurra per poi accettare la corte del Chelsea, squadra che lo aveva caricato. Ecco che l’idea Barella al Bayern Monaco non è utopia. I tedeschi sarebbero pronti a mettere sul piatto 75 milioni cash, cifra che fa gola all’Inter. Marotta, però, resiste: Barella è incedibile. Sul centrocampista dell’Inter anche gli occhi di Liverpool e Atletico Madrid.