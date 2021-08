Inter-Dumfries: entro il 15 agosto si chiude

Fatta per Edin Dzeko – ieri sbarcato a Milano – l’Inter punta a chiudere anche per il sostituto di Hakimi da regalare a Simone Inzaghi. Sarà l’olandese Denzel Dumfries, classe 1996, di proprietà del PSV Eindhoven. L’agente del calciatore, Mino Raiola, sta spingendo fortemente per il suo trasferimento a Milano che, ormai, sembra questione di giorni. Entro il 15 agosto dovrebbe essere a disposizione di mister Inzaghi.

Denzel Dumfries è un laterale destro di proprietà degli olandesi del PSV. Vincitore del premio MVP ben 2 volte durante gli Europei 2020 con l’Olanda, è in possesso di doppia nazionalità (Aruba e Paesi Bassi). Al PSV dal 2018, ha deciso di cambiare aria e ha scelto l’Inter come sua nuova casa. Inter che ha anche già affrontato nei gironi di Champions League. Il suo prezzo si aggira sui 20 milioni di euro e l’ultima offerta dei neroazzurri di 12 è stata ritenuta troppo bassa dai dirigenti olandesi. Ma filtra ottimismo. La volontà del giocatore – e dell’agente Mino Raiola – e la necessità dell’Inter di prendere un laterale destro fanno ben sperare. Marotta alzerà l’offerta di altri due milioni, arrivando così a 14, e potrebbe strappare il sì del PSV.

Inter che, in una situazione così delicata, mostra anche una certa progettualità. Dumfries classe 96′ potrebbe essere ufficializzato dopo il rinnovo di Agoumé, classe 2002. Inter che ci avrebbe anche provato col Milan per Hauge, classe 1999, vedendo stroncata sul nascere la trattativa. Nel frattempo l’Inter di Simone Inzaghi inizia a materializzarsi. Sullo sfondo la trattativa per Nandez, con l’uruguaiano che spinge per lil suo trasferimento a Milano.