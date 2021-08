Colpo a sorpresa Inter: arriva Belotti?

La trattativa per il rinnovo fra Belotti e il Torino si è interrotta. Il “Gallo” ha il contratto in scadenza nel 2022 e parrebbe non voler rinnovare coi granata. Il presidente Cairo, quindi, potrebbe cederlo durante l’ultima settimana di calciomercato. E il suo futuro potrebbe essere a Milano. Già accostato al Milan nelle scorse sessioni di calciomercato, questa volta Belotti potrebbe accordarsi con l’Inter.

Il parco attaccanti di Inzaghi ha bisogno di rinforzi contando dei soli Lautaro, Dzeko, Pinamonti (in uscita) e Sanchez. Il cileno è però tormentato dai problemi fisici e nelle ultime ore si è fatta avanti anche l’idea di una possibile rescissione. Alexis percepisce 7,5 milioni di euro e le sue condizioni fisiche non garantiscono certezze alla società neroazzurra. Marotta e Ausilio stanno lavorando su tavoli differenti e oltre a Correa (Lotito chiede 35 milioni più bonus), Thuram (che pare essere saltato a causa dell’infortunio, probabile un assalto a gennaio) il nome nuovo è quello del Gallo. Belotti potrebbe arrivare all’Inter per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro.

Classe 93′, Belotti conosce benissimo il campionato italiano e sarebbe il compagno di staffetta ideale per Dzeko. Aspettando il ritorno di Lautaro Martinez, che ha saltato la prima per squalifica, l’Inter di Simone Inzaghi prepara il nuovo colpo in attacco per dare al mister piacentino un pacchetto offensivo di tutto rispetto. Sfumata, invece, l’idea Keita: si è accordato col Valencia.