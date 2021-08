Calciomercato, Cristiano Ronaldo al City? Attenzione al Manchester United

Cristiano Ronaldo ha annunciato che lascerà la Juventus e lo ha annunciato anche il tecnico bianconero in conferenza stampa. Sulle tracce del fuoriclasse portoghese c’è il Manchester City ma attenzione al Manchester United. In questi minuti, con le parole dei due tecnici di Manchester e mentre Cristiano Ronaldo è in volo per Manchester, l’ago della bilancia si sta spostando. Ecco di seguito i dettagli.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo allo United?

Le parole di Solskjaer, tecnico del Manchester United, fanno molto clamore e fanno sognare i tifosi del Manchester United: “Siamo tutti professionisti, ma se hai giocato nel Manchester United, non vai al City. Cristiano è una leggenda di questo club, il più grande giocatore di tutti i tempi se me lo chiedi. Ho avuto la fortuna di giocare con lui. L’ho allenato quando ho ottenuto il mio lavoro. Vediamo cosa succede.” Nello stesso momento il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, allontana Cristiano Ronaldo dal City: “Nei tre o quattro giorni può succedere di tutto. Sono pochi i giocatori, compreso Ronaldo, che decidono dove andare a giocare. Ci sono tante cose che sono lontane“.

Quindi da queste fonti può sembrare clamoroso ma Cristiano Ronaldo sembra più su sponda United che sponda City