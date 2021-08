Calciomercato Fiorentina, l’Atletico Madrid fa sul serio per Vlahovic

Calciomercato Fiorentina. La società viola potrebbe veder partire il suo giocatore più importante, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic. Sul centravanti classe 2000 si è infatti fatto sotto con gran decisione l’Atletico Madrid campione di Spagna, alla ricerca di un grande colpo per difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione.

Calciomercato Fiorentina, l’offerta dell’Atletico Madrid per Vlahovic

L’Atletico Madrid fa sul serio. Il club di Simeone ha identificato nel giovane attaccante serbo della Fiorentina il rinforzo ideale per poter continuare a competere ad alti livelli sia nel campionato spagnolo che nella prossima Champions League. Per il centravanti, ritenuto più volte da Commisso incedibile, il club spagnolo, secondo quanto riferisce anche calciomercato.com, sarebbe pronto ad un’offerta monstre di circa 60 milioni di euro, cifra che verrebbe raggiunta con l’aggiunta di alcuni bonus. Un’offerta, questa, che rischierebbe seriamente di far vacillare Commisso, e che potrebbe portare il nuovo tecnico della viola Vincenzo Italiano a dover perdere, nelle ultime fasi del calciomercato, il suo miglior giocatore, intorno al quale si sarebbe dovuta costruire la nuova squadra. Una cifra, questa messa sul piatto dall’Atletico Madrid, che taglierebbe ovviamente fuori dalla corsa al giocatore l’Inter, che dopo l’arrivo ormai quasi ufficiale di Edin Dzeko continuerà a cercare un altro attaccante da regalare a Simone Inzaghi, con Correa e Insigne tra i principali candidati.

Per Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Fiorentina scade nel 2023 e per cui si era parlato nelle scorse settimane di un possibile prolungamento, l’Atletico Madrid metterebbe sul piatto non solo 60 milioni di euro, ma anche una contropartita tecnica, e cioè Nehuén Pérez, difensore argentino classe 2000 nell’ultima stagione in prestito al Granada. I giorni a disposizione del club spagnolo per far arrivare l’offerta sul tavolo di Commisso sono due, e nel caso in cui la trattativa arrivasse alla fine ad una fumata bianca la Fiorentina potrebbe poi disporre di un’ottima somma per andare alla ricerca di un degno sostituto del centravanti serbo. In caso di partenza di Vlahovic, 21 gol nello scorso campionato di Serie A, il club viola potrebbe infatti decidere di puntare sull’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca.