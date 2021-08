Insigne apre all’Inter? Le sue parole sull’addio

Lorenzo Insigne non è mai stato così lontano dal Napoli. L’attaccante classe 1991 è in trattativa per il rinnovo del contratto con gli azzurri ma, ad oggi, non c’è intesa. Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: si rinnova solo alle sue cifre, non a quelle dell’attaccante di Frattamaggiore. Ed ecco che qui si inserisce la nuova Inter di Simone Inzaghi. Orfana di Lukaku, che verrà sostituito da Edin Dzeko, la società neroazzurra cerca un secondo attaccante. La pista Zapata si fa più complicata: accordo con l’agente ma non con l’Atalanta che continua a chiedere 45 milioni. Vlahovic ha attirato su di sé un’asta internazionale (con Atletico Madrid e Tottenham coinvolte) a cui l’Inter non vuole prendere parte. Idea last minute potrebbe essere Jovic del Real Madrid. Neroazzurri che, ieri, hanno proposto uno scambio al Napoli, rifiutato dalla società azzurra.

Insigne saluta Napoli?

“Sì, potrei lasciare Napoli. La possibilità esiste” queste le parole di Insigne sul suo possibile addio al Napoli. L’idea dell’Inter di coinvolgere il folletto azzurro in uno scambio con Sanchez è stata rifiutata dal Napoli per due motivi: l’ingaggio del cileno e la cifra offerta dall’Inter. Alexis percepisce all’Inter circa 7 milioni, cifra fuori dagli standard del Napoli calcio. A non convincere il presidente De Laurentiis è anche il conguaglio economico proposto dall’Inter. I 15 milioni offerti sono ritenuti una cifra troppo bassa, il presidente ne chiede almeno 25.

Con il contratto in scadenza a giugno 2022, però, il valore di mercato del classe 91′ è minore rispetto a quello reale. Un’offerta da 25-30 milioni cash potrebbe convincere la dirigenza del Napoli a cederlo e a tuffarsi nel mercato per cercare un sostituto. Il sostituto potrebbe arrivare dal Sassuolo: Jeremie Boga. Il calciatore classe 1997 è valutato dai neroverdi circa 35 milioni, soldi che De Laurentiis vorrebbe incassare dalla cessione di Lorenzo. Ad oggi il futuro di Insigne è sempre più lontano da Napoli.