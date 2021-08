Calciomercato Fiorentina, addio ormai certo a Milenkovic e intanto su Vlahovic…

Calciomercato Fiorentina, al centro degli intrighi di mercato ci sono due big della Viola: Milenkovic e Vlahovic. Ecco cosa sta succedendo.

Al centro del mercato c’è sicuramente la Fiorentina, fucina di talenti che attirano i club italiani e non solo. Tra i giocatori più contesi ci sono Milenkovic e Vlahovic. I due sembrano essere destinati a trasferirsi altrove, ma bisognerà capire quale squadra sarà disposta ad accontentare le pretese del presidente Commisso.

Milenkovic diviso tra Tottenham e Juventus

Arrivano conferme dall’ambiente Viola circa la volontà di Nikola Milenkovic lasciare la Fiorentina. A meno di incredibili colpi di scena il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno non verrà mai rinnovato. A meno che nessuno abbia voglia di spingersi ad una cifra intorno ai 15 milioni per l’acquisto del difensore serbo. In quel caso, la Fiorentina sarebbe costretta a trattenerlo e a perderlo a zero a partire da febbraio. Il difensore serbo al momento è al centro di ottiche internazionali, con molti club su di lui, tra cui gli Spurs.

Il Tottenham, al momento, vorrebbero acquistare Romero dall’Atalanta, ma la trattativa con la Dea procede a rilento. Per questo motivo l’alternativa Milenkovic appare concreta. L’altra possibile destinazione del difensore è la Juventus, e anche qui viene coinvolta l’Atalanta, che gradirebbe il bianconero Demiral come suo sostituto. La partenza di Demiral libererebbe un posto in difesa, portando Allegri ad indicare il nome proprio di Milenkovic.

Calciomercato Fiorentina, idea Vlahovic per l’Inter se va via Lukaku

Sicuramente Vlahovic è il fiore all’occhiello della formazione Viola. Il serbo è ambito da moltissime squadre, tra cui l’Inter. Marotta in questo momento si trova in un intrigo di mercato, in cui l Chelsea ha piazzato sul tavolo 130 milion di euro per Romelu Lukaku. La dirigenza ci pensa, ma ne chiede almeno 150, mentre al belga andrebbero 15 milioni netti a stagione. I nerazzurri valutano gli eventuali sostituti, che sono Duvan Zapata o più probabilmente Dusan Vlahovic.

Per questo motivo la Fiorentina si muove su Andrea Belotti. Contratto in scadenza nel 2022, il Torino gli ha proposto il rinnovo e sta rifiutando le offerte dello Zenit San Pietroburgo. Il centravanti italiano neo-campione d’Europa prende tempo, perché liberarsi a zero gli consentirebbe di aprirsi porte importanti, come la Roma. Sul fronte Vlahovic occhio anche al Tottenham: Kane ha chiesto la cessione, il ds Paratici ha individuato nel serbo il sostituto.