Mercato Fiorentina, ecco le news per la difesa

Mercato Fiorentina, le news parlano di situazioni molto complicate sia per Milenkovic che per Pezzella. La società di Rocco Commisso si sarebbe infatti rassegnata a veder partire il serbo, o meglio si auspica che questa ipotesi possa concretizzarsi. Questo per poter avere un ricavo, seppur inferiore a quello auspicabile, a causa dell’imminente scadenza di contratto. Pezzella invece è aperto ad ogni opportunità, ma gradirebbe poter lasciare Firenze e giocare le ultime stagioni altrove.

Mercato Fiorentina, le news sulla situazione di Pezzella

Il capitano viola è arrivato alla scadenza del suo contratto e gradirebbe poter lasciare la Fiorentina per poter giocare ancora qualche stagione ad alto livello. Su di lui il Milan ha espresso un interesse anche per l’alto gradimento che mister Pioli ha del centrale difensivo argentino. La cessione di Pezzella porterebbe qualche milioncino nelle casse viola e permetterebbe di risparmiare un ingaggio pesante. Il sostituto del giocatore sarebbe stato individuato nel nome di Kiki Kouyaté, forte difensore maliano del Metz. Per il cartellino occorrono circa 6 milioni. Il 24enne sarebbe un profilo affidabile e giovane, caratteristiche che sposano in pieno la filosofia viola.

La situazione di Milenkovic

Diversa invece è la situazione di Milenkovic. Il giocatore è seguito dalla Juventus e da alcune società inglesi. Per lui la Fiorentina ha rifiutato 25 milioni di euro la scorsa estate e pare che dovrà accontentarsi di circa a metà, se non vorrà perderlo a zero. Al suo posto arriverebbe un ex viola: Nastasic è già stato bloccato. Allo Schalke 04 andrebbero 2,5 milioni di euro come offerta simbolica.