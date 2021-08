Calciomercato Milan, Hauge vicinissimo all’Eintracht

Calciomercato Milan. La società rossonera è concentrata, oltre che sul mercato in entrata, anche su quello in uscita, con l’obiettivo di fare cassa per poter regalare al tecnico Pioli gli ultimi necessari rinforzi per mettere a posto la rosa. In questo senso, è ormai quasi fatta per la cessione di Jens Petter Hauge, sempre più vicino a firmare per i tedeschi dell’Eintrach Francoforte.

Calciomercato Milan, Hauge ai saluti

Quella di Jens Petter Hauge con il Milan sembrava destinata ad essere una grande storia. Le cose, però, non sono poi andate come previsto. Dopo aver praticamente stregato Maldini e Massara nel terzo turno preliminare di Europa League della passata stagione, gara in cui Hauge fece praticamente ammattire i difensori rossoneri, il giovane esterno norvegese era arrivato immediatamente a Milano per circa 5 milioni di euro e con l’etichetta del predestinato. I primi mesi in Italia erano stati più che positivi, con il gioiellino classe 99 a mettere in mostra il suo grande potenziale soprattutto nelle gare del girone di Europa League. Da gennaio in poi, le prestazioni del giovane talento sono però diventate via via meno convincenti, con Pioli a concedergli sempre meno spazio e con il giocatore nettamente dietro nelle gerarchie del tecnico rispetto a Rebic e a Leao. Così, la partenza del giocatore, che poteva sembrare impensabile fino a qualche mese fa, sta ormai per avere luogo, con il Milan che metterà a segno un’importante plusvalenza e con il norvegese pronto a fare le valigie con destinazione Bundesliga.

Hauge è infatti vicinissimo a firmare per l’Eintrach Francoforte, squadra interessata da tempo al norvegese e con cui il Milan è riuscito alla fine a trovare un accordo. Il club tedesco ha infatti aumentato la sua offerta dagli 8 milioni iniziali fino ai 12 attuali, venendo così incontro alle richieste del Milan, che dovrebbe lasciar partire il suo giocatore in prestito con obbligo di riscatto. Hauge è dunque pronto ad iniziare una nuova avventura in Germania.