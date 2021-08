Milan, acquisti alla Juve: il centrocampista è vicino

Interessanti prospettive al Milan, acquisti dalla Juve tra le ultime novità: Aaron Ramsey. Il futuro del gallese a Torino non è più certo già da un po’, il passaggio in rossonero è una delle possibilità per il giocatore. A Milano troverebbe maggiore spazio nel progetto di Simone Inzaghi. Idea che entusiasma soprattutto il centrocampista.

Milan, acquisti alla Juve: trattativa per Aaron Ramsey

Sono diverse le opzioni che il Milan ancora contempla per ottenere un salto di qualità nel progetto guidato da Stefano Pioli. Al riguardo, tutto indica che uno dei compiti in sospeso negli uffici di San Siro è quello di rinforzare il centrocampo. Aaron Ramsey, che ha spento le 30 candeline, potrebbe essere sostituito da Miralem Pjanic che arriva dall’FC Barcelona, alla Juventus. Il giocatore gallese sarebbe una risorsa davvero preziosa per l’AC Milan. In attesa di sapere quale sarà il suo ruolo sotto la guida di Massimiliano Allegri nella Vecchia Signora, non ancora definito, si pensa anche all’alternativa in caso di addio.

La strategia messa a punto dal club di Via Aldo Rossi è quella di un prestito, quindi i rossoneri dovrebbero sborsare 6 milioni di euro per il centrocampista. La Juventus, dal canto suo, si occuperebbe dei restanti 2 milioni di euro. L’ex Arsenal percepisce 8 milioni a stagione.

Intanto il Milan resta attento sul mercato, se la trattativa con i bianconeri non dovesse andare a buon fine si valutano altri profili. Nella lista della dirigenza ci sono: Isco Alcaron del Real Madrid, Nikola Vlasic del CSKA Mosca e Hakim Ziyech del Chelsea.