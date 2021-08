Non si arresta il calciomercato Milan, un camerunese per il centrocampo di Stefano Pioli è in arrivo dalla Premier League. La dirigenza rossonera starebbe lavorando alla trattativa che porterebbe in Serie A André Zambo Anguissa.

Calciomercato Milan, un camerunese per il centrocampo

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, è consapevole delle richieste che pone al club, sa come muovere le sue carte con precisione nella finestra di mercato di questa estate. A quanto pare, per dare un nuovo slancio qualitativo al suo centrocampo, ha pensato di puntare anche su Zambo Anguissa del Fulham. Quest’anno ci sarà anche la Champions League da affrontare, occorrono più forze possibili per restare dietro alle grandi squadre.

La dirigenza di Via Aldo Rossi approfitta del momento difficile della società inglese, il Fulham è retrocesso alla fine della scorsa stagione, per prelevare Zambo Anguissa. Sul giocatore, di ruolo centrocampista, classe 1995, è piombata anche la Roma di José Mourinho. Il camerunese potrebbe finire in ogni caso in Serie A. Intanto, ad essere in vantaggio, è il Milan. Il prezzo del cartellino, seppur non sia basso, circa 25 milioni, potrebbe non essere un problema per i rossoneri. Intanto, considerando l’età del giocatore, che è anche nel giro della sua nazionale, le formule di pagamento potrebbero agevolare la trattativa.