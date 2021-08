Calciomercato Roma: c’è l’intesa con il Chelsea per Abraham

Calciomercato Roma: c’è l’intesa per l’attaccante. Il nome indicato da Mourinho per sostituire Dzeko, sempre più in orbita Inter, è quello di Tammy Abraham. Il 23enne inglese, da quando Tuchel si è insediato sulla panchina dei Blues ha trovato sempre meno spazio, e sta pensando di cambiare aria. Con l’arrivo di Romelo Lukaku le sue possibilità di ritagliarsi un posto come titolare si assottiglieranno drasticamente.

Calciomercato Roma: si profila uno scontro con l’Arsenal per Tammy Abraham

Mourinho intende mettere le mani sul gioiellino di Abramovic. Ma su di lui è piombato anche l’Arsenal. I Gunners, al momento sembrano in vantaggio, visto che la punta preferirebbe continuare a giocare al cospetto di Sua Maestà. Ma la Lupa ha raggiunto un’intesa di massima con il magnate russo che prevede un prestito con obbligo di riscatto a carico dei giallorossi. Adesso quindi la palla passa al giocatore, che deve esaminare a fondo la proposta della Roma e il progetto di Mourinho. Il Chelsea, nuova società di Romelo Lukaku, preferirebbe un trasferimento in Italia, per evitare di rinforzare una diretta rivale della prossima Premier League. Ma è anche vero che l’Arsenal, gode di una situazione finanziaria più florida, e al momento disporrebbe delle risorse per aggiudicarsi il cartellino dell’inglese. A prescindere dalla conclusione di questo affare la società romanista necessita di nuovi innesti nel reparto avanzato, considerando il fatto che Edin Dzeko è in procinto di accassarsi a Milano, sponda nerazzurra.