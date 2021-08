Contratto Dybala: domani il giorno del faccia a faccia

Contratto Dybala: domani sarà un giorno importante. Secondo gli ultimi rumors che si sono diffusi, l’agente dell’attaccante è atteso in Italia nella giornata di sabato. L’obiettivo della trasferta nel nostro Paese è unico: trovare l’accordo con la Juventus per il prolungamento del rapporto. Le parti hanno già avuto delle interlocuzioni in passato, ma senza arrivare ad un punto decisivo. Adesso, visto l’inizio sempre più vicino del campionato, si intende accelerare in modo da far concentrare meglio il giocatore in ritiro.

Contratto Dybala: è previsto un aumento di ingaggio.

Domani il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, atterrerà a Torino per incontrare la dirigenza bianconera. L’agente ha intenzione di chiedere un sostanzioso aumento dello stipendio del suo assistito: 8 milioni di € più eventuali bonus. Le richieste che verranno avanzate, richiederanno un importante sforzo per le casse bianconere, già provate dalla pandemia. Infatti la scarsa affluenza di pubblico allo Stadium, ha drasticamente ridotto gli incassi per la società di via Druento, che non ha potuto fare affidamento su queste importanti risorse. La proposta di Antun, nonostante ciò, verrà quasi sicuramente accolta. Allegri è già stato chiaro nel ribadire che non intende privarsi delle prodezze della Joya per rilanciare il progetto Juve. Il numero 10 è destinato, al momento, a restare sulle spalle dell’argentino. Negli ultimi due anni ha giocato al di sotto delle sue potenzialità, sia a causa dei problemi fisici che lo hanno flagellato, sia per la concorrenza di Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora al momento intende trattenerlo.