Clamoroso: l’Inter ci avrebbe provato Hauge del Milan!

Jans Petter Hauge è un nuovo giocatore del Eintracht Francoforte, arrivato dal Milan in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L’affare è stato ufficializzato ieri, 10 agosto, dalla squadra tedesca che gli ha dato il benvenuto tramite i canali social. Dall’ambiente rossonero, però, arriva una notizia incredibile, l’Inter ci avrebbe provato. Il binomio Hauge Inter sarebbe potuto divenire realtà.

Il norvegese, classe 1999, è arrivato al Milan nell’ottobre 2020 dal Bodo/Glimt per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Dopo un solo anno ha fatto le valigie. Nella prima parte di stagione coi rossoneri si era reso protagonista di ottime prestazioni, condite da due gol – contro Sampdoria e Napoli – in campionato e una rete contro il Celtic in Europa League. Dopo l’arrivo di Mandzukic, però, ha avuto sempre meno spazio, giocando solo 6 partite in tutto il girone di ritorno.

Hauge Inter, perchè no? Innanzitutto il Milan, dopo aver perso Calhanoglu, andato a parametro zero all’Inter, non voleva imbastire una trattativa coi cugini. Altra motivazione è stata la volontà di Maldini di cederlo solo all’estero e rifiutare qualsiasi tipo di proposta proveniente dall’Italia. Infine le potenziali modalità dell’affare: l’Inter non si sarebbe spinta oltre un prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri lo hanno ceduto ai tedeschi con l’obbligo di riscatto. Derby, anche sul piano mercato, sempre più acceso.