Inter: si tenta lo sgarbo al Milan!

A soli 13 giorni dall’inizio del campionato, Simone Inzaghi deve fronteggiare una situazione rovente. Lukaku ha quasi salutato (diretto al Chelsea) e Hakimi già fa faville col PSG (in rete nella prima partita contro il Troyes). Le voci su eventuali altre cessioni continuano a destabilizzare l’ambiente, tipo il contatto Tottenham-Lautaro Martinez. L’eventuale cessione dell’argentino sarebbe il colpo di grazia per la tifoseria, già sul piede di guerra. Per la sostituzione pronto Dzeko della Roma e la trattativa con Zapata procede. Oltre al duo di attaccanti l’Inter potrebbe prendere anche Isco. Sullo spagnolo forte anche il Milan.

Derby di mercato per Isco

Isco ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è in uscita dal Real. Gli ultimi due anni dello spagnolo non sono stati esaltanti e vorrebbe cambiare ambiente per rilanciarsi. Anche il Real Madrid sarebbe favorevole alla cessione, per monetizzare qualcosa dal suo cartellino. Si parla di una richiesta vicino ai 40-45 milioni. Cifre che nè Inter nè Milan sono disposti ad elargire. Anche l’ingaggio dello spagnolo è molto alto e si aggirerebbe sui 10 milioni, cifre fuori dagli schemi delle squadre milanesi. Il numero 22 del Real è a Madrid dal 2013, dove arrivò dal Malaga, dove ha vinto tutto con le merengues.

Inzaghi avrebbe dato il suo placet per un eventuale trasferimento dello spagnolo del Real ma resta dubbioso sulla posizione in campo. Con l’acquisto di Calhanoglu, lo spagnolo difficilmente troverebbe una collocazione in campo nello scacchiere di mister Inzaghi, attualmente. Situazione differente in caso di cessione di Lautaro. Se partisse l’attuale numero 10 neroazzurro, il numero 22 del Real potrebbe agire “alla Correa”, con Dzeko unica punta. Molto più funzionale, invece, al progetto Milan. Milan che dovrebbe, però, fare uno sforzo economico non indifferente. Si prospetta quindi l’ennesimo derby di mercato in questa infuocata estate di mercato.