Juventus, addio vicino per Ronaldo: i nomi per il post-CR7

Cambiamenti alla Juventus, addio vicino per Ronaldo, e la società corre ai ripari. Sul taccuino dei bianconeri diversi nomi per il post-CR7. A quanto pare l’attaccante portoghese ha intenzione di rispondere alla chiamata del Mancheser City di Pep Guardiola.

Sono soltanto 4 i giorni che mancano alla chiusura del mercato estivo. L’ultima bomba di mercato potrebbe essere l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il top player portoghese potrebbe partire alla volta dell’Inghilterra per approdare ai Citizen. Secondo le ultime notizie, Cristiano oggi sarebbe già ai saluti. Ma nulla ancora di ufficiale. Intanto a Torino si preparano per un post-CR7.

Il primo nome è quello ricorrente degli ultimi mesi: Mauro Icardi. L’ex caitano dell’Inter è da tempo nel mirino dei bianconeri. Un flirt che non si è mai concretizzato. L’ex centravanti dell’Inter sembrava oramai un giocatore confermato a Parigi ma, il possibile addio di Mbappè in direzione Real Madrid potrebbe ridargli ciò che aspetta: più spazio. Valore di mercato 50 milioni di euro. Un po’ difficile, inoltre è anche infortunato, out circa un mese. Da valutare. Ci sarebbe un altro giocatore, che la Juve ha già provato a chiamare qualche mese fa, Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano è però uno dei preferiti di Pep Guardiola e per questo è stato indicato incedibile.

Nella lista bianconera c’è anche il possibile ritorno di Moise Kean, soluzione più concretizzabile. Il giocatore dell’Everton non è felice della sua attuale posizione, partirebbe con piacere alla volta di Torino. La Juventus potrebbe anche fare l’affondo definitivo per Dusan Vlahovic. I soldi che porterebbe la partenza di Cristiano Ronaldo darebbero alla Juve la chance di portare il gioiello dell’attacco dei Viola in bianconero. Secondo Corriere dello Sport i nomi in lista sono tanti, ci sarebbero anche Raspadori e Luka Jovic.