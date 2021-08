Sorteggi Champions League: le avversarie di Atalanta, Inter, Juve e Milan

A Istanbul i sorteggi di Champions League in diretta. Le squadre italiane che prenderanno parte alla 67^a edizione della Coppa dalle lunghe orecchie sono: Atalanta, Inter, Juventus e Milan. Diretta sorteggi Champions League 2021/22.

Sorteggi Champions League: i gironi

Sono 32 le squadre qualificate alla Champions League 2021-22 che verranno suddivise in 4 fasce per i sorteggi e a loro volta distribuite in 8 gironi. Le prime due di ogni girone accederanno agli ottavi di finale mentre le terze approderanno agli ottavi di Europa League.

Girone A

Manchester City

PSG

Lipsia

Club Brugge

Girone B

Athletico Madrid

Liverpool

Porto

Milan

Girone C

Sporting Lisbona

Borussia Dortmund

Ajax

Besiktas

Girone D

Inter

Real Madrid

Shakhtar D.

Sheriff

Girone E

Bayern Monaco

Barcellona

Benfica

Dynamo Kiev

Girone F

Villarreal

Manchester U.

Atalanta

Young Boys

Girone G

Lille

Siviglia

Salisburgo

Wolfsburg

Girone H

Chelsea

Juventus

Zenit S.P.

Malmo

Le squadre sono tutte raggruppate in 4 fasce.

Fascia 1. Nella prima fascia c’è l’Inter. I Campioni d’Italia si ritrovano insieme a: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea (campione in carica), Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal. Gli uomini di Simone Inzaghi si potrebbero ritrovare avversari come il Real Madrid, il Manchester United, il Liverpool, il Borussia Dortmund, il Barcellona e il Paris Saint-Germain.

Fascia 2. Nella seconda fascia c’è la Juventus di Max Allegri, insieme a squadre di livello come Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester United, Psg, Real Madrid, Siviglia. La formazione piemontese eviterà club di rilievo, ma potrebbe comunque ritrovarsi contro al Manchester City di Pep Guardiola o all’Atletico Madrid di Simeone.

Fascia 3 e 4. La Dea di Gasperini è stata inserita nella terza fascia insieme a Ajax, Lipsia, Porto, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Salisburgo e allo Shakhtar Donetsk. Mentre il Milan, che dopo 7 anni torna in Champions League, è nella quarta fascia con Besiktas, Bruges, Dinamo Kiev, Wolfsburg, Young Boys, Malmoe, Sheriff Tiraspol.

La finale di Champions League 2021/22 si giocherà allo Stadio San Pietroburgo in Russia il 28 maggio 2022. Il campione in carica è il Chelsea.

Lo scorso 24 giugno 2021, l’UEFA ha approvato l’abolizione della regola dei gol in trasferta, apportando una grandissima novità. Regola che era stata usata dal 1965. Se al termine delle partite di andata e ritorno le due squadre hanno segnato in totale lo stesso numero di reti il vincitore non è deciso da chi ha segnato più reti in trasferta, ma dalla disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità, il vincitore è deciso tramite la disputa dei tiri di rigore.