Juventus-Locatelli, l’affare è fatto: a breve visite mediche e firma

Settimane di trattative sono giunte al termine, per Juventus-Locatelli l’affare è fatto. A breve il giocatore, oramai ex Sassuolo, sarà a Torino per le visite mediche per l’idoneità sportiva e per la firma definitiva.

Juventus-Locatelli, l’affare è fatto

L’intesa è stata raggiunta nella giornata odierna dopo vari faccia a faccia tra le due parti. La formula è quella del prestito biennale con obbligo di riscatto incondizionato. La cifra della trattativa si aggira intorno a 35 milioni di euro. Erano oramai mesi che la società bianconera mostrava interesse per il giocatore, ancor di più dopo le prestazioni con la Nazionale di Roberto Mancini. Il neo vincitore degli Euro2020 a breve arriverà a Torino.

Fumata bianca a Torino meno di un’ora fa. Adesso sono tutti in attesa dell’ufficialità da parte del club della Vecchia Signora. Il dg juventino, Federico Cherubini in mattinata ha rivisto l’ultima proposta, considerando già la lunga trattativa e, soprattutto i termini della formula, alla fine l’accordo sulla valutazione era già stato trovato nei giorni scorsi, mancava soltanto l’ultima parola. Alla fine le due società hanno trovato accordo a quota 30 milioni più 5 di bonus. Tecnicamente Locatelli si trasferirà inizialmente in prestito oneroso alla Juventus, ma il riscatto è scontato e garantito.