Juventus-Locatelli, vertice cocnluso: manca la formula del prestito

La trattativa Juventus-Locatelli è arrivata, oggi, al quarto incontro. Le due parti, bianconeri e Sassuolo, non hanno avuto ancora modo di trovare una giusta intesa. Alla Continassa è in corso l’incontro che potrebbe essere definitivo, che porterebbe l’ex giocatore del Milan alla società della Vecchia Signora.

Juventus-Locatelli, vertice in corso alla Continassa

La trattativa tra i vertici della Juve e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è iniziata intorno alle 13. In realtà i dirigenti dei due club hanno prima pranzato insieme e poi sono entrati nel vivo della discussione. La Juventus inizialmente aveva chiesto un prestito di due anni ai neroverdi. Nel corso del tempo è cambiata la richiesta dei piemontesi: da due anni ad uno. Per quanto riguarda l’aspetto economico, il Sassuolo ha chiesto, senza mai cambiare idea, 40 milioni di euro.

La Juventus ha provato in diversi modi di non arrivare a quella cifra, ma di convincere gli emiliani a ridurre un po’ la cifra. Al momento si parla di 35 milioni di euro. La Juve, intanto, ha più volte messo sul tavolo della dirigenza neroverde una contropartita, Dragusin o Fagioli, il Sassuolo ha rifiutato.

Oggi è il Locatelli Day alla Continassa, tutto dipende da quanto verrà deciso oggi, non a caso, se non verrà trovata oggi l’intesa, difficilmente potrà accadere nelle prossime due settimane, le ultime del mercato.

Juventus-Locatelli, vertice concluso: manca la formula del prestito

Il vertice in corso alla Continassa si è concluso poco fa. Nulla di fatto tra le due parti. Passi in avanti sulla cifra, ma bisognerà lavorare ancora sulla formula. Il Sassuolo opta per il prestito di un anno con obbligo di riscatto. A breve si valuterà la data di un nuovo incontro, nella speranza che sia decisivo.