Dopo Lukaku via anche Lautaro?

L’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra ha del clamoroso: Lautaro al Tottenham. La società inglese, secondo il Times, avrebbe già chiuso per l’argentino. La cifra sborsata è di circa 70 milioni di base fissa più 20 milioni di bonus, queste le notizie della testata inglese. Dopo aver salutato Lukaku, diretto al Chelsea per 115 milioni, anche il Toro potrebbe dire addio. Così facendo l’Inter smonterebbe la LuLa, coppia artefice della vittoria dello scudetto con Antonio Conte.

La smentita di Alejando Camaño è arrivata subito, con l’agente che ha detto “Lautaro è felice all’Inter ed è felice in Italia. La sua decisione è quella di restare”. I tifosi, però, non si fidano più dell’agente di Martinez in quanto è lo stesso agente di Hakimi e fino a una settimana dalla partenza aveva rassicurato tutti sulla permanenza del marocchino. Agenti che sono finiti nel mirino dei tifosi neroazzurri: ieri Pastorello era stato vittima dello sdegno della tifoseria dell’Inter.

A questo punto la domanda resta una sola: Lautaro al Tottenham è solo un’indiscrezione o potrebbe essere vero? Sicuramente Paratici, ds degli Spurs, lo stima e vorrebbe portarlo a Londra. In questa caso, però, l’Inter non dovrebbe solo sostituire Lukaku (Dzeko vicinissimo) ma anche Lautaro. I nomi potrebbero essere quelli di Correa o Martial ma nessuno dei due è di gradimento della tifoseria.