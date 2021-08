Milan, ultimi colpi: due novità nei prossimi giorni

Il Milan di Stefano Pioli, dopo sette lunghi anni di assenza, torna in Champions League. Giocare la competizione di uno dei trofei più ambiti è importante, e bisogna farlo nei migliori dei modi. I rossoneri sono finiti in un girone non semplice, giocheranno contro Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Sarà necessario portare qualche rinforzo, la dirigenza pensa per il Milan ultimi colpi di mercato per affrontare al meglio gli impegni.

Milan, ultimi colpi di mercato: rinnovo Kessié e arriva anche Faivre

I prossimi giorni saranno dedicati a Frank Kessié. La trattativa non è ancora andata in porto a causa della mancata intesa, il francese chiede 7 milioni di euro. Il Club di Via Aldo Rossi non ha intenzione di perdere l’ivoriano, la sua presenza in campo è fondamentale. Kessié sarà di grande aiuto per tutta la stagione. La scadenza di contratto è fissata a giugno 2022, ma i 7 milioni di euro che chiede sono un grande ostacolo.

Oltre al rinnovo di Kessié, il Milan spera di mettere a segno un altro grande colpo: Romain Faivre. Il francese, in forza al Brest, è un obiettivo dell’ultimo momento. I rossoneri cercheranno di portare il 23enne a Milanello nei prossimi giorni. Non è semplice trattare con i francesi e con l’agente del giocatore, anche perché Faivre è nel mirino di altri club.

Il classe ’98 della formazione francese è molto apprezzato anche dall’Inter. Marotta sta lavorando per portarlo alla Pinetina. Maldini e il suo staff provano a muoversi prima dei cugini Campioni d’Italia.

Faivre è un centrocampista con predisposizione offensiva, può essere impiegato anche come trequartista o da esterno. Un ottimo elemento da inserire nell’organico di Pioli.