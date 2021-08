Nainggolan Cagliari, niente accordo: va all’Anversa. Il ‘ninja’ non proseguirà la sua carriera in Serie A: nella notte, l’Anversa è tornato all’assalto del centrocampista belga dopo un primo “no” ricevuto giovedì. Adesso l’accordo è stato trovato: Nainggolan tornerà a giocare nella città in cui è nato, in Belgio.

Nainggolan Cagliari, accordo sfumato: va in Belgio all’Anversa

Nainggolan è vicino a salutare la Serie A. Dopo aver risolto il contratto con l’Inter, il centrocampista belga sta per firmare con il club della città in cui è nato: l’Anversa. Dopo una prima offerta rifiutata nella giornata di giovedì, la scorsa notte l’Anversa ha rilanciato riuscendo a convincere Nainggolan. Un accordo infatti è stato trovato tra le parti e Radja in queste ore si trova già in Belgio per procedere alle firme sul suo nuovo contratto.

L’annuncio ufficiale è quindi atteso a breve. Non ci sarà quindi un rientro al Cagliari per Nainggolan: ad aspettarlo ora c’è l’Anversa che la prossima settimana disputerà i playoff di Europa League. Dopo le esperienze con le maglie di Cagliari, Roma e Inter, Nainggolan sta per salutare definitivamente la Serie A. L’agente dell’ex interista, Alessandro Beltrami, era volato in Belgio per discutere i dettagli dell’offerta per un biennale. Dopo la risoluzione consensuale con l’Inter il dialogo con il Cagliari è parso subito in salita, visto che Giulini non intendeva andare oltre un contratto stagionale. All’orizzonte c’era anche il Besiktas, ma evidentemente la voglia di tornare in patria ha avuto la meglio.



Nainggolan Cagliari, la sua carriera. Il Radja Nainggolan è cresciuto nel Piacenza dove ha fatto il suo debutto in Serie B. Acquistato dal Cagliari, il belga ha poi esordito in Serie A nella stagione 2009/10. Nainggolan poi ha sempre giocato nel massimo campionato italiano: dal 2010 a oggi, Radja ha collezionato 367 partite ufficiali in A, segnando 48 gol con le maglie di Cagliari, Roma e Inter. Adesso la Serie A non è più nel suo futuro: il ‘ninja’ è pronto a tornare nella sua Anversa, la città dov’è nato il 4 maggio 1988. All’età di 33 anni, è pronto a chiudere il cerchio.