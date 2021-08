Nandez-Cagliari: è rottura. L’Inter sullo sfondo?

Fra Nahitan Nandez è il Cagliari è rottura. Il calciatore non si è presentato per l’amichevole contro il Maiorca. Tutti gli indizi porterebbero all’Inter anche se c’è ancora da lavorare. Innanzitutto il Cagliari si è stizzito con la società neroazzurra dato che dopo che i dirigenti dell’Inter hanno abbandonato la trattativa, per altre questioni. Una di queste è sicuramente l’affare Lukaku che sta “togliendo il sonno” ai tifosi e non solo. Anche Marotta e Ausilio sono impegnati nella ricerca del post Lukaku e nelle ultime ore il nome di Dzeko sembra essere il principale. E il Cagliari, ora, chiede la cifra intera della clausola: 36 milioni di euro, senza possibilità di trattare.

Le parole del ds Capozucca su Nandez

“Nandez non si è presentato all’appuntamento per la partenza verso Maiorca senza concordare questa scelta con la società. Comportarsi sempre con il massimo rispetto verso la società, i tifosi, i compagni e la maglia è per noi una priorità assoluta e certamente avere atteggiamenti irrispettosi non potrà che irrigidire la posizione del nostro Presidente che, nonostante le mille difficoltà economiche del momento, non accetterà mai questo tipo di forzatura.” queste le parole di Capozucca, ds dei sardi.

Capozucca che poi ha rincarato la dose “Spero che chi ha consigliato Nahitan si renda conto che così non tutela il giocatore e che il calciatore capisca che mettere il Cagliari prima di tutto non è solo una scritta che legge ogni giorno entrando nello spogliatoio, ma un credo e un dovere di chiunque abbia l’onore di far parte della nostra famiglia”. I neroazzurri, nel frattempo, potrebbero affondare il colpo decisivo per Dumfries, esterno destro del PSV che ha chiesto la cessione alla società olandese. In caso di arrivo del laterale olandese, la situazione per l’uruguayano si farebbe sempre più complicata, soprattutto se la cifra chiesta è di 36 milioni di euro.