Caso Nandez, convocato e titolare. E il mercato?

La situazione legata a Nahitan Nandez sembra essere risolta. Il calciatore uruguaiano è stato convocato e schierato titolare da mister Semplici nella sfida contro lo Spezia. Dopo le ultime settimane, molto problematiche, il caso sembra essere rientrato col benestare del presidente Giulini. Il calciatore aveva espresso il suo desiderio di trasferirsi all’Inter e coi neroazzurri aveva anche trovato l’accordo per un quadriennale. Poi sono sorte le problematiche fra Inter e Cagliari relative a modalità e tempistiche del pagamento. L’offerta neroazzurra (3 milioni il prestito e 22 il riscatto) è stata giudicata bassa dai sardi che ne chiedevano almeno 30.

Cagliari: le parole di Semplici su Nandez

Il calciatore si è scusato con i compagni e lo staff, come ha dichiarato l’allenatore del Cagliari “Non è mai stato fuori rosa perché il ragazzo si è sempre allenato con noi. Ci sono state delle incomprensioni, ma ha chiesto scusa alla società, al gruppo e soprattutto al presidente, quindi è abile arruolato. È un giocatore di grande qualità quindi partirà dal primo minuto. Se può essere un nuovo acquisto? Questo non lo so. Lo spero, me lo auguro perché le voci su di lui sono tante. Intanto pensiamo ad oggi, che è l’aspetto più importante”.

Parole, quelle di Semplici che sembrano allontanare – ma non del tutto – un suo possibile trasferimento. Il Cagliari resta fermo sulle sue posizioni: Nandez parte solo innanzi al pagamento della clausola di 36 milioni di euro. Visto che l’infortunio di Rog e il mancato approdo di Nainggolan, sarebbe anche molto difficile trovare un sostituto per i sardi. Si era parlato di un possibile scambio anche con l’Atalanta, con Lammers che si sarebbe trasferito al Cagliari. Ma l’uruguaiano ha rifiutato. Chiusasi sul nascere anche la trattativa col Tottenham (che ha chiuso per Sarr del Metz), dato che Paratici ha ritenuto eccessiva la richiesta di 36 milioni del Cagliari.