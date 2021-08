Calciomercato Inter: pronto il successore di Handanovic!

In casa Inter tiene banco la situazione Lukaku. Fortissimo l’interesse degli inglesi del Chelsea pronti a sborsare 130 milioni cash, senza contropartite. Cifra che all’Inter farebbe comodissimo in una situazione del genere. Cifra che non basterebbe, però, a calmare la tifoserie che sui social network si scaglia con forza contro la società e Pastorello, agente del calciatore, ritenuti gli artefici di questa operazione. Proprio contro la società, e contro Zhang, le critiche più aspre e l’hashtag #Zhangout è assieme a #Suningout uno dei trend. La tifoseria chiede alla proprietà cinese di vendere e andare via, se non in grado di gestire economicamente l’Inter. Ma occhio al mercato, dall’Olanda arrivano voci sul futuro portiere che sostituirà Handanovic: Onana dell’Ajax.

Il portiere camerunese ha già un pezzo dell’Inter nella sua storia personale: Samuel Eto’o. Il campione camerunense ha infatti una scuola calcio ed è proprio nella Samuel Eto’o Academy che è cresciuto calcisticamente Onana. Prima di approdare all’Ajax è transitato nelle giovanili del Barcellona – dal 2010 al 2014 – prima di trasferirsi ai lancieri per 150 mila euro. Con l’Ajax si è imposto come uno dei migliori portieri in circolazione e l’Inter ne farà di lui il futuro portiere titolare. Classe 1996, Andrè approda all’Inter dopo 8 anni in Olanda.

Ha già firmato un contratto con i neroazzurri, valido fino al 2026. Per l’Inter ha rifiutato la corte di Lione e Marsiglia che lo avrebbero preso da subito. Il Lione nello specifico aveva anche trovato un accordo con l’Ajax vicino ai 10 milioni di euro ma la volontà del portiere è stata decisiva: voleva l’Inter a tutti i costi.