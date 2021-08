Inter: colpo di scena Nainggolan

L’avventura di Radja Nainggolan all’Inter è finita. Trasferimento che per i neroazzurri non ha ripagato l’esborso. Acquistato dall’Inter nel 2018, è costato 38 milioni di euro (inclusi i cartellini di Santon e Zaniolo) e con i neroazzurri ha raccolto meno di 40 presenze. Le problematiche prima con la tifoseria (screzi per i suoi video in cui dichiarava di voler tornare alla Roma) poi con Antonio Conte lo avevano messo ai margini della rosa. Nel frattempo due trasferimenti in prestito, gratuiti, al Cagliari. E proprio il Cagliari era sicuro di metterlo sotto contratto dopo la rescissione con l’Inter. Però, colpo di scena, il “Ninja” è diretto in Belgio: imminente la firma con l’Anversa. Nainggolan all’Anversa è quasi realtà.

Nainggolan, addio Cagliari: il futuro si chiama Anversa

Trattativa, quella fra Nainggolan e l’Anversa, che rischia di complicare l’affare Nandez-Inter. L’uruguaiano, promesso sposo dell’Inter, era ed è convinto di volersi trasferire a Milano. Ma Giulini, ora, chiede tutta la somma della clausola: 36 milioni di euro. Cifra che l’Inter non ha né è disposta a versare. La trattativa col Ninja, che avrebbe dovuto firmare per il Cagliari, avrebbe favorito l’affare Nahitan Nandez, che ora si complica. Il presidente del Cagliari, indispettito dopo la firma di Nainggolan con la società belga, ha palesemente espresso la sua volontà: via solo per la clausola. Nessun’agevolazione per l’Inter. I neroazzurri avevano anche elargito una buonuscita (di circa 2,5 milioni) al belga, per favorire il suo trasferimento in Sardegna.