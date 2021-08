Roma, Tammy Abraham: visite fatte e rientro a Londra

E’ quasi conclusa la trattativa con la Roma, Tammy Abraham visite fatte, adesso rientro a Londra per l’ex Chelsea. Il giocatore non resterà in Italia per la quarantena, ma rientrerà a Londra.

Roma, Tammy Abraham: visite fatte ma torna a Londra

Era attesissimo l’acquisto del giocatore inglese, voluto dallo Special One, ma anche da tutto l’ambiente giallorosso. Il 23enne è sbarcato ieri alle 13 all’aeroporto di Roma Ciampino, subito poi trasportato a Villa Stuart. Atteso da tifosi, il centravanti era in compagnia del suo agente e della sua fidanzata. A Villa Stuart è stato sottoposto alle visite mediche di routine per l’idoneità sportiva. Tutto nella norma, in ottima salute e pronto a scendere in campo a disposizione di mister Mourinho con la maglia della Magica.

Il giocatore tornerà subito a Londra, non per restarci, oramai appartiene all’organico dei giallorossi. L’ex giocatore dei Blues resterà nella capitale per meno di 120 ore, perché nei prossimi giorni rientrerà a Londra per espletare le procedure burocratiche necessarie per ottenere il visto, in quanto calciatore extracomunitario. Nessuna quarantena per lui, non a caso, in Italia, il Ministero della Salute concede infatti una deroga sulla quarantena per chi resterà in Italia per un periodo di tempo non superiore alle 120 ore (5 giorni) per per motivi di lavoro. Costerà 42 milioni di euro, l’attaccante è pronto a fare grandi cose con la maglia della Roma. Mancano soltanto gli ultimi aspetti burocratici.