Torino, si avvicina l’attaccante neroazzurro

La sconfitta per 2-1 (all’ultimo minuto) contro l’Atalanta ha messo in mostra le carenze, soprattutto offensive, del Torino di Juric. Carenza che potrebbe essere colmata da Eddie Salcedo, attaccante neroazzurro, pronto al prestito al Torino. Juric sarebbe contento di riaverlo per il terzo anno consecutivo (dopo le stagioni al Verona) e potrebbe rientrare nell’affare Belotti-Inter. I neroazzurri vogliono il Gallo e Cairo chiede una cifra vicina ai 30 milioni, Marotta non va oltre i 20. L’affare potrebbe chiudersi a metà strada magari inserendo il prestito di Salcedo.

Salcedo, classe 2001, potrebbe arrivare al Torino nei prossimi giorni con un prestito secco. L’Inter non è disposta a cedere il suo cartellino né ad inserire un diritto di riscatto, in quanto Eddie è considerato un potenziale craque. L’affare potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso (cifra vicina al milione di euro) o inserendo il prestito nella trattativa per portare Belotti all’Inter. Ci sarebbe il benestare sia di Belotti sia di Salcedo, favorendo la trattativa. Cairo preferirebbe rinnovare il contratto del Gallo che, da parte sua, è pronto alla nuova esperienza dopo 6 anni al Torino. Salcedo, invece, è ben disposto a cambiare – nuovamente – casacca per acquisire minutaggio e esperienza nel campionato italiano.

Salcedo, all’Inter dal 2018, non ha mai esordito in campionato con la maglia neroazzurra.