Napoli, è fatta per il nuovo centrocampista: arriva Zambo Anguissa dal Fulham

Il Napoli ha trovato il tanto sospirato mediano che inseguiva da tempo: all’ombra del Vesuvio arriverà André Zambo Anguissa, nazionale camerunense classe 1995 in forza al Fulham.

Zambo Anguissa, mediano di esperienza internazionale

Gli inglesi hanno accettato l’offerta di De Laurentiis: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il centrocampista vanta una discreta esperienza a livello internazionale avendo indossato le maglie di Olympique Marsiglia e Villarreal. Zambo Anguissa è stato anche un obiettivo del Milan, che ha virato poi su Tiemoué Bakayoko.

Già nelle prossime ore il giocatore africano sarà in Italia per sostenere le visite di mediche di rito, per poi firmare l’accordo con il Napoli. Spalletti avrà così a disposizione la pedina necessaria alla sostituzione di Diego Demme, infortunatosi durante il precampionato e indisponibile almeno fino all’inizio di ottobre.

Prima di chiudere per l’ormai ex Fulham, il Napoli aveva sondato anche altre piste come Jerdy Schouten del Bologna, Ruben Loftus-Cheek del Chelsea e il costoso Nahitan Nandez del Cagliari. Il mercato partenopeo potrebbe a questo punto chiudersi in entrata, anche se gli azzurri cercano ancora un terzino sinistro. Sempre più lontano Emerson Palmieri, non è ancora tramontata invece la pista che porterebbe a Pervis Estupinan, esterno ecuadoriano di proprietà del Villarreal.