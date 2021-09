Juventus, colpo clamoroso. Il rinforzo potrebbe arrivare dai campioni d’Europa!

Rudiger Juventus? Forse. Il tedesco attualmente è in una fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo col Chelsea. L’ex Roma guadagna attualmente una cifra di poco superiore ai 5 milioni di euro. I londinesi gli hanno proposto un rinnovo a una cifra che balla fra i 6,5 e i 7,5 milioni. Ma Rudiger ha già declinato, chiede 200.000 sterline a settimana, cioè la stessa cifra percepita da elementi come Kanté, Lukaku e Timo Werner. Il Chelsea, ad oggi, fa muro, restando fermo sulle sue posizioni: 7 milioni all’anno. Il calciatore tedesco, nel frattempo, si guarda intorno: su di lui almeno 4 big europee. Oltre al già accennato interesse della Juventus, anche il Bayern Monaco, Manchester City e Barcellona vorrebbero prenderlo a parametro 0. Con il contratto in scadenza a giugno 2022, Rudiger è uno dei parametri zero più interessanti.

Arrivato in Italia, alla Roma, nel 2015 dallo Stoccarda, il difensore tedesco classe 93′ ha giocato anche con il Borussia Dortmund under 17 e under 19. Alla Roma resta fino al 2017, anno in cui il Chelsea sborsa per lui la cifra di 39 milioni di euro (35 base fissa e 4 parte variabile). Coi londinesi si è imposto come uno dei migliori difensori a livello europeo, vincendo la Champions League e disputando la finale da titolare. Ora potrebbe tornare in Italia? Il binomio Rudiger Juventus potrebbe essere sempre più probabile, con i bianconeri pronti ad accontentare le sue richieste.

Nel frattempo il Chelsea ci ha provato con Barella dell’Inter, incassando un secco no da parte dei neroazzurri.