Inter: scelto il futuro capitano!

Samir Handanovic ha spento 37 candeline lo scorso 14 luglio. Per il portierone sloveno, gli anni iniziano a farsi sentire e la dirigenza neroazzurra sta pensando a un suo potenziale sostituto. Fra i nomi più caldi ci sono quelli di Leno dell’Arsenal e Onana dell’Ajax. Proprio il portiere attualmente in forza all’Ajax, sembra essere il primo della lista in casa Inter. Secondo alcune testate straniere, avrebbe anche già firmato un precontratto con i neroazzurri. Sia lui che Leno hanno il contratto in scadenza nel 2022. L’alternativa potrebbe avercela in casa Simone Inzaghi: Radu. Il portiere rumeno è rimasto a Milano su indicazione di Inzaghi che punta su di lui. E, una volta trovato il sostituto per il portiere bisognerà trovare un nuovo capitano, ma sembrano esserci pochi dubbi: Barella capitano dell’Inter.

Barella, classe 97′, è arrivato all’Inter nel 2019, stregando tutti con le sue prestazioni. Combinando qualità a quantità, Nicolò si è imposto come uno dei migliori centrocampisti nel panorama mondiale. Anche Carlo Ancelotti, dopo la partita contro il Real, si è innamorato del calciatore sardo di proprietà dell’Inter. Inter che ha già rifiutato offerte molto alte (dai 60 milioni in su) arrivate a Milano. Sia Atletico Madrid che Bayern Monaco avrebbero fatto follie per lui.

L’Inter, ad oggi, rifiuta tutte le offerte. Barella capitano e bandiera neroazzurra.