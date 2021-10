Anche il Barcellona su Kessié!

Dopo l’Inter, anche il Barcellona mette gli occhi su Kessié. L’ivoriano, in scadenza di contratto nel 2022, è entrato nel mirino dell’Inter che lo preleverebbe a parametro zero a fine anno. L’ingaggio chiesto dal calciatore, però, è molto alto: 8 milioni. Dalla Spagna, però, arrivano indiscrezioni clamorose: il Barcellona su Kessié. I catalani sarebbero anche disposti a dargli l’ingaggio chiesto dall’entourage del calciatore ivoriano. Il calciatore sarebbe anche favorevole a un trasferimento in Spagna ma a patto di avere un posto da titolare fisso.

Il Milan, ad oggi, si è rassegnato all’idea di poter perdere l’ivoriano a parametro zero e le dichiarazioni di Maldini lo confermano “Ho parlato di più con Klopp che con l’agente di Kessie. Dobbiamo raccontare le cose: parliamo con il procuratore da un anno e mezzo. Di occasioni ce ne sono state tante e ce ne saranno altre. Non abbiamo la necessità di andare oltre le nostre possibilità economiche, lo abbiamo fatto nel passato e ne abbiamo pagato le conseguenze, quindi saremo allineati con la linea del proprietario tanto nei rinnovi quanto nei nuovi acquisti.”

L’ipotesi di una cessione, quindi, si fa sempre più probabile. A gennaio, però, difficilmente ci saranno società disposte a elargire al Milan una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Nel frattempo il Barcellona su Kessié spaventa i rossoneri.