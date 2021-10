Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: Abramovic pronto a prendersi il difensore bianconero

Calciomercato Juventus, bomba dall’ Inghilterra: Roman Abramovic è pronto a a trattare l’acquisto del difensore bianconero. Stando agli ultimi rumors riportati dalla BBC, la famosa emittente britannica, il patron del Chelsea avrebbe messo in cima alla lista dei suoi desideri Matthijs de Ligt. Il forte centrale è sicuramente un elemento su cui poter fare affidamento, e Allegri questo lo sa bene. Purtroppo per lui la sua Juventus non sta brillando in questo avvio di campionato, e la giusta offerta potrebbe far vacillare qualsiasi vincolo di fedeltà.

Calciomercato Juventus: Abramovic prepara l’offerta per Matthijs De Ligt.

L’ex Ajax, da quando è approdato a Torino, a parte qualche periodo di opacità che può capitare a qualsiasi calciatore, ha quasi sempre fatto bene. Le sue giocate lo hanno posto sotto i riflettori di mezza Europa. Tra le sue possibili pretendenti rientra anche il ricco club londinese. L’allenatore dei “Blues” Thomas Tuchel stando al tam tam mediatico che si sta svolgendo in Inghilterra attorno al difensore juventino, avrebbe espressamente richiesto al suo presidente uno sforzo economico per portare l’olandese nelle terra di Sua Maestà. Infatti sarebbe il sostituto ideale di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto al termine della stagione in corso. L’ex giallorosso ancora non ha rinnovato e, di conseguenza, potrebbe abbandonare lo Stamford Bridge alla scadenza naturale del suo rapporto con il Chelsea. Per evitare di restare senza una valida alternativa, il magnate russo lavora sotto traccia per potersi assicurare le prodezze del talentuoso olandese. In ogni caso occorrerà attendere le prossime finestre di calciomercato per saperne di più,