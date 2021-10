Calciomercato Juve: spunta un nome nuovo per il centrocampo

Centrocampo Juventus, calciomercato: spunta un nuovo obiettivo. Cherubini è infaticabile e, oltre ad avere la grana Ramsey da risolvere, si sta impegnando per delineare la rosa del futuro. Il reparto di mezzo, infatti, non ha sempre offerto il giusto apporto agli attaccanti nelle prime apparizioni di questa stagione, e quindi necessità di ulteriori innesti. La dirigenza bianconera ha sondato vari nomi, anche se sullo sfondo resta sempre il sogno del ritorno di Pogba.

Centrocampo Juventus: Zakaria probabile obiettivo di calciomercato

Il 24enne svizzero Denis Zakaria, attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach, non intende rinnovare il suo contratto, inserendosi nella lista dei partenti del club tedesco. Sulle sue tracce già da tempo c’è la Roma di Mourinho, alla disperata ricerca di un valido centrocampista in grado di offrire un’ ottima alternativa ai titolari. Gonzalo Villar non ha mai convinto lo Special One, che lo ha quasi sempre relegato in panchina in queste prime giornate di campionato. Di conseguenza Tiago Pinto è a caccia di rinforzi in tutta Europa, e sembra che abbia intenzione di concentrarsi proprio su Zakaria. Si preannuncia, in vista delle prossime finestre di calciomercato uno scontro tra la Lupa e la Vecchia Signora per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Entrambi i club sono allettati dall’opportunità di prenderlo a parametro zero a giugno.