Juve-Real Madrid, è pronto uno scambio: i dettagli

La Juventus è continuamente a lavoro per identificare nuovi profili da portare a Torino e per migliorare il progetto con a capo Max Allegri. In Spagna anche il Real Madrid, viste le difficoltà, è proiettato sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa. La prossima sessione di mercato non è poi così lontana e, tra Juve-Real Madrid, è pronto uno scambio.

Juve-Real Madrid, è pronto uno scambio: Ceballos-Rabiot

Nello specifico, tra le merengues, c’è un giocatore che in questa stagione fatica a trovare lo spazio giusto. Si tratta del centrocampista Dani Ceballos, calciatore che nelle ultime due stagioni è andato anche in prestito all’Arsenal. Il 25enne, però, è tornato la scorsa estate nella capitale della Spagna, sperando in un posto da titolare o di ricevere offerte interessanti. Nulla di concreto per il centrocampista spagnolo che è rimasto “bloccato” a Madrid. Ceballos ha chiesto, e spera, un cambio di rotta già a gennaio. Ed è qui che è nata l’idea dello scambio con i bianconeri.

La Juventus potrebbe lasciar partire Adried Rabiot verso il Real, tra l’altro Carlo Ancelotti lo ha chiesto più volte, in cambio di Ceballos. L’allenatore del Real Madrid ha chiesto il francese già quando allenava l’Everton. Uno scambio che farebbe piacere a tutti, giocatori e società e che presto potrebbe anche concretizzarsi.