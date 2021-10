Un nuovo portiere per Simone Inzaghi?

Questo inizio di campionato ha messo in mostra i pregi e i difetti dell’Inter. Differentemente dall’Inter di mister Antonio Conte, il tallone d’Achille dei neroazzurri pare la fase difensiva. O meglio, la porta. Handanovic ha mostrato alcune disattenzioni che potrebbero costare care ai neroazzurri nel prosieguo del campionato. E, dall’Olanda, arrivano voci sul suo successore: Onana all’Inter. Valentijn Driessen, voce molto accreditata sul panorama olandese, commenta così: “Da quello che so io, lui ha già firmato per un altro club per il prossimo luglio. Dalle voci che girano, penso proprio che sia l’Inter.”

“Onana ha fatto sapere che vorrebbe prolungare, ma Marc Overmars sa che ha già un accordo con un’altra società: di sicuro quindi non ci sarà il rinnovo” continua così il giornalista olandese. Le voci su Onana all’Inter, quindi, si fanno sempre più insistenti e fondate. Già in estate il portiere camerunense classe 1996 aveva rifiutato il Lione. La società francese aveva trovato l’accordo con l’Ajax per una cifra vicina ai 15 milioni, bonus inclusi. Ma Onana – che ha fatto parte della cantera del Barcellona dal 2010 al 2015 – aveva rifiutato l’offerta. Forse già dietro quel rifiuto si celava l’ombra della società neroazzurra. Col contratto in scadenza a giugno 2022, il camerunense potrebbe firmare già da gennaio con un’altra società.

Con Handanovic che ha spento 37 candeline il 14 luglio, la chiavi della retroguardia neroazzurra potrebbero essere affidate a André Onana.