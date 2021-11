Calciomercato Milan: torna di moda un nome per l’attacco

Calciomercato Milan: Romain Faivre torna di moda. Nelle ultime ore, dalla Francia è trapelata un’indiscrezione che vorrebbe il Diavolo nuovamente sulle tracce del talento 23enne. Attualmente in forza al piccolo club del Brest il centrocampista, nella scorsa estate, era stato prepotentemente accostato ai colori rossoneri. Alla fine, però, infastidito dall’atteggiamento del suo entourage, la società francese decise di chiudere qualsiasi discorso e di rinviarlo all’anno successivo.

Calciomercato Milan: Romain Faivre sogna il Diavolo

Dalla Francia quindi, ne sono sicuri: il giovane giocatore potrebbe diventare rossonero già a gennaio. Questa ipotesi, corroborata anche da un articolo apparso nei giorni scorsi su Eurosport, sostiene che Paolo Maldini starebbe trattando il suo acquisto e che si potrebbe chiudere entro la sessione di mercato invernale. Il centrocampista, però, resterebbe oltremanica sino al termine della prossima stagione in prestito. Gli interlocutori, rumors a parte, non hanno attualmente raggiunto un accordo di massima. Il procuratore di Faivre e il Brest hanno dato vita ad un autentico braccio di ferro. Se da un lato infatti, l’agente vede come propizio l’interesse del Milan, che costituirebbe una svolta nella carriera del suo assistito, dall’altro la società francese resiste, desiderando vendere il ragazzo al migliore offerente. Soltanto le settimane successive daranno chiarezza a questo intrigo di calciomercato internazionale, l’ennesimo che riguarda il sodalizio milanese da vicino.