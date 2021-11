Doppio duello per Milan e Inter: mercato già rovente

Le due principali squadre di Milano continuano a crescere, sia in Italia che in Europa. Le prossime finestre di mercato si prospettano già roventi: doppio duello per Milan e Inter. Ecco chi è stato puntato dai due club.

Doppio duello per Milan e Inter

Sempre più determinate le due società milanesi a migliorare le rispettive squadre. Avversari in Serie A, con il famosissimo “derby della Madonnina”, le due compagini, spesso, competono anche sulla scena del calciomercato. Nelle ultime settimane si è verificato di nuovo, a riferirlo in queste ore è Repubblica. Secondo il giornale, entrambe le squadre avrebbero un doppio duello in corso per aggiudicarsi Julian Alvares e Davide Frattesi.

Il giocatore italiano, attualmente centrocampista del Sassuolo, è un classe 1999. Negli anni passati si è fatto le ossa in varie squadre, nelle quali è stato mandato in prestito: Ascoli, Empoli, Monza. Quest’anno è uno degli uomini fondamentali per la formazione neroverde e del suo allenatore, Alessio Dionisi.

Julian Alvares, classe 2000, è nei piani del Milan già da un po’, si è poi inserito l’Inter. L’argentino, dal canto suo, è diventato il principale punto di riferimento offensivo del River Plate e uno degli arieti più ambiti del continente sudamericano. Anche in Europa è stato già puntato di diversi club, su tutti l’Atletico Madrid e il Barcellona. Non sarà semplice arrivare a portare via i due giocatori dalle rispettive squadre.

Frattesi andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2025, Alvares nel dicembre del 2022. Che il duello abbia inizio.