Clamoroso, Cristiano Ronaldo via a fine stagione, Barcellona: “è il momento giusto per portarlo”

Un addio alla Juventus per tornare nella squadra che lo ha consacrato come campione, questa è stata la scelta fatta da Cristiano Ronaldo questa estate. Il lusitano aveva deciso di tornare al Manchester United dopo le stagioni poco brillanti con la maglia della Vecchia Signora. Inizialmente lo stesso campione ne era contento: “Sono felicissimo di essere di nuovo a casa, è la miglior decisione che potessi prendere“. Ora, però, qualcosa è cambiato. CR7 pensava di trovare una squadra più competitiva, invece la brutta sconfitta contro il Liverpool e il Derby perso contro i rivali del City hanno gettato ombre sul futuro del portoghese. Secondo il Daily Express, al termine della stagione ci potrebbe essere un clamoroso divorzio tra Cristiano Ronaldo e i Red Devils. In caso di mancata qualificazione del Manchester United alla prossima Champions League potrebbe chiedere la rescissione del contratto biennale da circa 29 milioni di euro a stagione che ha firmato ad agosto.

Freixa frecciata al Barcellona: “Tempi giusti per la follia Cristiano Ronaldo”

Ecco quindi che si iniziano ad aprire possibili scenari intorno all’ex giocatore della Juventus e del Real Madrid. Tra le tante una sembra particolare, perché porterebbe Cristiano da acerrimo rivale a idolo dei tifosi. Cristiano Ronaldo con la maglia del Barcellona. Una pazza idea quella lanciata da Toni Freixa, ex candidato alla presidenza dei blaugrana, che potrebbe essere una semplice provocazione. Ai microfoni de La Porteria ha dichiarato: “Se c’è un momento per fare una follia del genere, allora questo è quello giusto“. Il fuoriclasse portoghese è tornato al Manchester United in estate, ma il rapporto con Solskjaer e i risultati deludenti in campo potrebbero spingerlo, stando ad alcune indiscrezioni, lontano dall’Old Trafford. L’ex Juve, poi, secondo Freixa, sarebbe l’uomo giusto per risollevare il morale dei tifosi del Barcellona, delusi dopo l’addio di Messi e l’inizio di stagione molto complicato.