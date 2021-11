Calciomercato Juventus: si tratta il rinnovo del centrocampista

Federico Bernardeschi pronto al rinnovo. E’ questa l’importante indiscrezione di calciomercato filtrata nelle ultime ore. Secondo una notizia apparsa su Calciomercato.com, nei prossimi giorni, il potente agente del calciatore, Mino Raiola, è atteso a Torino per parlare dei dettagli dell’affare. Protagonista di quattro anni altalenanti, il centrocampista sembra aver trovato la sua miglior forma dopo la vittoria del Campionato Europeo.

Federico Bernardeschi vuole il rinnovo. Le parti pronte a dirsi di si.

Il calciatore della Nazionale di Roberto Mancini vuole con tutto se stesso rimanere in bianconero. Nonostante i buoni rapporti intessuti negli anni con la società torinese, Mino Raiola sembra mostrare delle perplessità sullo sposare il punto di vista del suo assistito. I protagonisti di questa trattativa, nonostante tutto, si stanno avvicinando. La Juventus, complice anche il pesante stato passivo finanziario accumulatosi nei mesi passati, intende proporre un adeguamento dell’ingaggio al ribasso. Bernardeschi percepisce attualmente 4 milioni di euro a stagione, e la Vecchia Signora gliene vorrebbe proporre 2,5/3. Nonostante questa proposta non alletti l’entourage del centrocampista, la sua volontà propende per il si, corroborata dalla voglia di restare ancora a lungo a Torino. Entrambi i fronti dovranno lavorare ancora per trovare un’unità di intenti, in modo da giungere il prima possibile all’eventuale fumata bianca.