Intreccio Milano-Napoli

L’asse Milano-Napoli è più caldo che mai. I neroazzurri hanno messo – già da tempo – gli occhi sul capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. A poco meno di 10 mesi dalla scadenza del contratto, Insigne inizia a guardarsi attorno, soprattutto dopo l’ultima proposta di rinnovo. Ed ecco che la trattativa fra l’Inter e Insigne potrebbe prendere un’accelerata nelle prossime settimane. I neroazzurri hanno molti calciatori in scadenza di contratto (Perisic su tutti) o in uscita (Sanchez) e l’innesto di Lorenzo Insigne potrebbe rappresentare un tassello importante per lo scacchiere di Inzaghi.

Queste le parole dell’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane :”Non è vero che a Lorenzo sia stato offerto un contratto da 5 milioni a stagione. Gliene hanno proposto uno che vale poco più della metà di quella cifra, a stagione e per i prossimi 4 anni. Lorenzo è spiazzato e mi dispiace che certe considerazioni finiscano per mettere il capitano del Napoli contro la tifoseria.” L’Inter, invece, proporrebbe un triennale a 6,5 milioni all’anno all’attaccante azzurro, col benestare della società.

I neroazzurri attivi quindi sul mercato, soprattutto tendendo sott’occhio le occasioni. Se da una parte Marotta vorrebbe sistemare la difesa, dall’altra anche il reparto offensivo potrebbe vedere alcuni innesti importati. L’Inter e Insigne non sono mai stati così vicini.