Amarcord Barcellona: ennesimo ritorno?

Momento cruciale per la storia del Barcellona. Dopo aver annunciato il ritorno di Xavi e quello di Dani Alves, i catalani potrebbero riportare in Spagna anche un altro ex blaugrana. L’idea di portare Thiago Alcantara al Barcellona sarebbe nata nelle ultime ore e Xavi avrebbe già dato il benestare all’operazione. Il neo allenatore blaugrana farebbe di Thiago l’elemento cardine del centrocampo, portando le geometrie e l’esperienza del brasiliano a sostegno di Busquets, Gavi e Pedri. A questi potrebbe aggiungersi anche un altro ex: Xavi Simons, attualmente al PSG ma col contratto in scadenza a giugno 2022.

Per Thiago Alcantara al Barcellona sarebbe un ritorno dopo 8 anni. Nel 2013 aveva lasciato la Catalogna per accasarsi al Bayern di Monaco, dove ha militato fino al 2020. A settembre 2020 si è trasferito al Liverpool per 22 milioni di euro. In Inghilterra, però, sembra non essersi integrato al massimo e vorrebbe cambiare campionato. Coi Reds è sceso in campo 28 volte, mettendo a segno una rete. Il costo del suo cartellino si aggira sui 20 milioni di euro e il Barcellona sarebbe disposto a staccare l’assegno con una cifra compresa fra 15 e 20 milioni. Per Thiago, classe 1991, il Barcellona potrebbe essere la squadra in cui poter riacquistare la fiducia e la costanza.