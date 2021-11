Clamoroso ritorno al Barcellona per Dani Alves

Barcellona in vena di ricordi. Dopo il ritorno di Xavi e quello potenziale di Sanchez, adesso tocca a Dani Alves. Alla veneranda età di 38 anni, il brasiliano ha deciso di rimettersi in gioco e nel suo futuro ci sarà – nuovamente – il Barcellona. Dopo aver salutato la Catalogna nel 2016, il laterale ha vestito le casacche di Juventus, PSG e San Paolo. Con questi ultimi ha risolto anticipatamente il suo contratto – scadenza dicembre 2022 – accettando la corte del suo ex compagno di squadra Xavi. A breve sarà ufficializzato: Dani Alves torna al Barcellona.

Xavi farà di Dani Alves un uomo spogliatoio data la presenza di molti giovani nella rosa del Barca. Il brasiliano porterà la sua esperienza in questo Barcellona 2.0, privo di Messi e con Xavi come allenatore. Per Alves ci sarà un contratto semestrale con opzione per un altro anno. Con i blaugrana è sceso in campo 247 volte fra il 2008 e il 2016 mettendo a segno 16 reti ed è stato un uomo fondamentale per i trionfi dei catalani nel corso degli anni. Dani Alves torna al Barcellona dopo aver vinto ben 3 Champions League (2009, 2011 e 2015) e 6 campionati spagnoli. Difficile vederlo nuovamente vincitore del campionato spagnola vista la situazione dei catalani in campionato: Barcellona nono – seppur con una partita in meno – con 17 punti.