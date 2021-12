Anche l’Inter su Scamacca: è sfida con la Juventus

E’ tra i nomi più gettonati per la sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Gianluca Scamacca attualmente in forza al Sassuolo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica infatti, tra le sue colonne, ampio spazio al giocatore, soffermandosi sull’interesse per l’attaccante di alcuni importanti club di Serie A. Secondo il quotidiano, la Juventus sarebbe alla ricerca di un rinforzo in attacco, e avrebbe puntato i riflettori proprio sul centravanti, che vorrebbe portare in bianconero già a gennaio.

Le ultime notizie di mercato però, vedrebbero al centro della scena non solo la Juventus. Ad aver puntato l’attenzione su Scamacca ci sarebbe anche l’Inter. I nerazzurri – secondo la fonte prima citata – valuterebbero il cartellino del giocatore per una cifra pari a 40-50 milioni di euro circa.

Non solo Scamacca: anche Frattesi accende la sfida tra Juventus e Inter

L’Inter, al contrario della Juventus, sarebbe disposta ad aspettare il mercato estivo per il trasferimento di Scamacca in nerazzurro. Tutte soluzioni in linea con il Sassuolo che, data la cessione di Boga all’Atalanta per 22 milioni di euro, non si priverebbe al momento di un altro giocatore. La società nerazzurra – riferisce la stessa fonte – sarebbe disposta ad inserire nella trattativa anche il cartellino di Andrea Pinamonti, in prestito all’Empoli, valutandolo circa 20 milioni di euro.

Nella trattativa si potrebbe aggiungere anche il difensore Lorenzo Pirola, in prestito al Monza, in passato già tra gli interessi del Sassuolo. Scamacca inoltre, non è l’unico giocatore neroverde ad aver catturato l’attenzione di Juventus e Inter. Ad accendere la sfida di mercato tra i due club, ci sarebbe anche Davide Frattesi, il cui 30% della rivendita spetta alla Roma.