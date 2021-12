Calciomercato Atalanta: ecco il primo rinforzo

Calciomercato Atalanta: in arrivo il primo rinforzo. La notizia è stata data dalla Gazzetta dello Sport, che dá per concluso l’affare anche se manca ancora l’ufficialità. Infatti, secondo il noto quotidiano, sarebbe stata raggiunta l’ intesa con il gruppo Mapei per l’approdo di Boga in nerazzurro. Il centrocampista darà enorme qualità al reparto mediano di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Atalanta: in arrivo Boga dal Sassuolo

Boga, che ha solo 25 anni, sarà un innesto importante per la Dea, che potrà così disporre di un elemento forte, che ha già avuto modo di mettersi in mostra con la casacca del Sassuolo. Importante il sacrificio economico che i Percassi sosterranno per vestire di nerazzurro il francese di origini ivoriane: agli emiliani, infatti, andranno 22 milioni di euro. Il giocatore, però, non potrà essere immediatamente a disposizione degli orobici, considerato il fatto che dal 9 gennaio volerà in patria per disputare la Coppa d’ Africa. E se la sua formazione andrá avanti fino alle battute finali della competizione, la sua indisponibilità potrebbe prolungarsi fino al 6 febbraio. L’Atalanta, se da un lato ha acquistato un’importante elemento in ottica futura, dall’altro vede allontanarsi Luis Muriel. Il colombiano, nelle ultime ore, sembra essere entrato nel mirino del Milan di Stefano Pioli.