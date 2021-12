Calciomercato Atalanta: occhi puntati sul calciatore del Sassuolo

Calciomercato Atalanta, Boga del Sassuolo è stato individuato come rinforzo di gennaio. La Dea, come noto, dalla partecipazione all’edizione di quest’anno della Champions League ha guadagnato oltre venti milioni di euro. Questo tesoretto, consente al club della famiglia Percassi, di guardare già alla sessione invernale del calciomercato. Stando agli ultimi rumors, il giocatore del Sassuolo sembra essere il futuro obiettivo principe.

Calciomercato Atalanta, Boga per far sorridere Gasperini

La famiglia Percassi ha sempre avuto a cuore le sorti del club bergamasco. E lo ha dimostrato acquistando giocatori che hanno consentito di raggiungere a mister Gasperini importanti risultati. Ultimo, tra tutti, la vittoria sul Napoli di pochi giorni fa che è valso l’attuale quarto posto in campionato. Ed intende continuare su questa falsariga regalando al proprio allenatore importanti rinforzi già a partire dalla prossima sessione di calciomercato. Gli introiti collegati alla partecipazione Champions, non solo danno maggiore solidità ad un bilancio in ordine ma, incrementano le risorse da investire per rinforzare la rosa. Come noto da diverso tempo, la Dea intende corteggiare Boga del Sassuolo. La trattativa non si preannuncia semplice. In primis a causa della valutazione elevata del giocatore: i neroverdi chiedono oltre 12 milioni di euro. E poi perchè il francese a Reggio Emilia è uno degli uomini clou del gioco di Dionisi. E il mister non intende privarsene così facilmente. Le prossime settimane daranno maggiore chiarezza a questo intrigo.